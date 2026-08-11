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যশোর

পরীক্ষার জন্য বাবার শেষ বিদায়ে থাকতে না পারা নাজিফা পেয়েছে জিপিএ-৫

কামরুজ্জামান রাজু, কেশবপুর (যশোর) 
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৬, ১২: ৩৫
পরীক্ষার জন্য বাবার শেষ বিদায়ে থাকতে না পারা নাজিফা পেয়েছে জিপিএ-৫
নাজিফা জামান প্রজ্ঞা। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের কেশবপুরের ‘মানবিক ডাক্তার’ হিসেবে পরিচিত প্রয়াত ডা. কামরুজ্জামানের ছোট মেয়ে নাজিফা জামান প্রজ্ঞা এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। এত ভালো ফলাফলেও নেই তার কোনো আনন্দ। কারণ, মেয়ের এই সাফল্য দেখে যেতে পারেননি তার বাবা।

এসএসসি পরীক্ষার মাত্র দুই মাস আগে নিউমোনিয়াজনিত অসুস্থতায় রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন ডা. কামরুজ্জামান। ২০ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তাঁকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। দীর্ঘ ৩৬ দিন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। এর মধ্যেও নাজিফার আশা ছিল, বাবা সুস্থ হয়ে তাকে পরীক্ষার কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন। নাজিফা রাজধানীর মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী।

পরীক্ষা শুরুর দুই দিন আগে বাবার কাছে দোয়া নিতে হাসপাতালে যায় নাজিফা। কিন্তু সেদিন বাবাকে শুধু ছুঁয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো দোয়া নেওয়া হয়নি তার।

প্রথম দিনের পরীক্ষা দিয়েও বাবাকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যায় নাজিফা। কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষার আগের দিন, ২২ এপ্রিল সকালে মৃত্যুবরণ করেন মানবতার সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক কামরুজ্জামান।

বাবার মরদেহ দাফনের জন্য বড় মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আলিফা জামান এশা ও ছেলে জারিফ জামান সামি মরদেহ নিয়ে যশোরের কেশবপুরে আসেন। তবে এসএসসি পরীক্ষা থাকায় নাজিফা সেদিন তাদের সঙ্গে আসতে পারেনি। ওই রাতেই উপজেলার সুফলাকাটি ইউনিয়নের হাড়িয়াঘোপ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে ডা. কামরুজ্জামানের মরদেহ দাফন করা হয়।

পরদিন ২৩ এপ্রিল নাজিফার এসএসসির বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা ছিল। তাই বাবার শেষ বিদায়েও থাকতে পারেনি সে। বাবাকে হারানোর গভীর শোক বুকে নিয়েই দিতে হয়েছে বাকি পরীক্ষাগুলো। সেই কঠিন সময়েও পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত এসএসসিতে জিপিএ-৫ অর্জন করেছে নাজিফা।

নাজিফার মা ফেরদৌস আরা বেগম বলেন, ‘ভবিষ্যতে ভালোভাবে লেখাপড়া করে নাজিফা যেন তার বাবার মতো একজন মানবিক ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে পারে, এ জন্য সবার কাছে দোয়া চাই।’

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কেশবপুরযশোরখুলনা বিভাগএসএসসি পরীক্ষাজেলার খবর
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