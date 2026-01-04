যশোরে জুলাই যোদ্ধা ছুরিকাহত, এলাকায় আতঙ্ক

যশোর প্রতিনিধি
যশোরে এনাম সিদ্দিকি নামের এক জুলাই যোদ্ধাকে ছুরিকাঘাত করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (৪ জানুয়ারি) সকালে যশোর সদর উপজেলার হৈবতপুর ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আহত এনাম সিদ্দিকিকে দ্রুত উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের মৃত খন্দকার আমিনুল্লাহর ছেলে।
আহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের তথ্য অনুযায়ী, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এনাম হাঁটাহাঁটির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। এ সময় এনায়েতপুর পীরবাড়ির সামনে অজ্ঞাতপরিচয় দুই ব্যক্তি তাঁর গতি রোধ করে। প্রথমে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। পরে বুকে, বাঁ হাত ও কাঁধে ছুরিকাঘাত করা হয়। ঘটনার পর দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।
যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক বিচিত্র মল্লিক জানান, এনামের শরীরের কয়েক জায়গায় জখমের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে তাঁর অবস্থা আশঙ্কামুক্ত।
এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ছুরিকাঘাতের খবর শুনে আহত এনামের চিকিৎসার খোঁজ নিতে হাসপাতালে যান বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।
নেতা-কর্মীরা জানিয়েছেন, এনাম জুলাই আন্দোলনে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। চিকিৎসার অবহেলায় অসুস্থ হয়ে পড়লে এনামের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। সম্প্রতি অমিতের সঙ্গে যশোর-৩ আসনে মনোনয়ন সংগ্রহকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন।
এই ঘটনায় বিবৃতি দিয়েছেন যশোর-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও বিএনপির খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। তিনি বলেন, ‘এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। এনাম সিদ্দিকির চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।’
এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী বাবুল বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
