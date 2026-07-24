ভৈরব নদে জোয়ারের পানিতে ভেসে এল অজ্ঞাতনামা যুবকের মরদেহ

যশোরের অভয়নগরে ভৈরব নদে জোয়ারের পানিতে ভেসে আসা অজ্ঞাতনামা এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে নওয়াপাড়া নৌ পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার শ্রীধরপুর ইউনিয়নের দেয়াপাড়া গ্রামের পূর্বাঞ্চল খেয়াঘাট এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয়দের ভাষ্য, আজ দুপুর ১২টার দিকে ভৈরব নদে জোয়ারের পানিতে কচুরিপানার সঙ্গে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহটি পূর্বাঞ্চল খেয়াঘাট এলাকায় ভেসে আসে। পরে খবর পেয়ে নওয়াপাড়া নৌ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
নওয়াপাড়া নৌ পুলিশের ইনচার্জ এসআই রনজিৎ সেন বলেন, ‘দুপুরে ভৈরব নদের পূর্বাঞ্চল খেয়াঘাট এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন পানিতে থাকায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। মৃত যুবকের বয়স আনুমানিক ৩৫ থেকে ৪০ বছর। তাঁর পরিচয় শনাক্তের কাজ চলছে।’
এসআই রনজিৎ আরও বলেন, মরদেহ বিকেলে যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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