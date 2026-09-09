Ajker Patrika
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যশোর

ভারতে কারাভোগ শেষে বেনাপোল দিয়ে ফিরলেন দুই বাংলাদেশি নারী

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
ভারতে কারাভোগ শেষে বেনাপোল দিয়ে ফিরলেন দুই বাংলাদেশি নারী
ভারতে আটক হওয়ার পর কারাভোগ শেষে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরেছেন নড়াইলের দুই নারী। ছবি: সংগৃহীত

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ভারতে আটক হওয়ার পর কারাভোগ শেষে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরেছেন নড়াইলের দুই নারী। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ভারতের হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ ও ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

ফেরত আসা দুই নারী হলেন—নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার লাবনী বিশ্বাস ও নড়াইল সদর উপজেলার মনি বিশ্বাস।

মানবাধিকারকর্মীরা জানান, ভালো কাজের আশায় ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট দালালের মাধ্যমে অবৈধ পথে তাঁরা ভারতে যান। পরে বেঙ্গালুরুতে পুলিশের হাতে আটক হয়ে কারাভোগ করেন তাঁরা।

সাজা শেষে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুর রহমান জানান, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই শেষে তাঁদের পোর্ট থানায় পাঠানো হয়েছে। পরে আইনি সহায়তার জন্য ‘জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার’ নামের একটি এনজিও তাঁদের গ্রহণ করেছে।

বিষয়:

সীমান্তযশোররাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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