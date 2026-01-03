Ajker Patrika

যশোরে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

­যশোর প্রতিনিধি
যশোর পৌর বিএনপির ৭ নম্বর ওয়ার্ড শাখার যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর হোসেনকে (৫৫) গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে শংকরপুর ইসহাক সড়কে মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা তাঁর মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। ৭টা ২০ মিনিটে যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিচিত্রা মল্লিক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জানতে চাইলে যশোর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম বলেন, দুর্বৃত্তদের গুলিতে পৌর বিএনপির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর হোসেন নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে নেতাকর্মীরা হাসপাতালে ছুটে এসেছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ ও জড়িতরা এখনো শনাক্ত হয়নি।

রাত ৮টার দিকে জানতে চাইলে কোতোয়ালি থানার ওসি ফারুক আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। বিস্তারিত এখনো জানতে পারিনি। খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।’

বিষয়:

গুলিযশোরবিএনপিহত্যাদুর্বৃত্তখুলনা বিভাগজেলার খবর
