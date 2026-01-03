যশোরে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

যশোর প্রতিনিধি
যশোর পৌর বিএনপির ৭ নম্বর ওয়ার্ড শাখার যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর হোসেনকে (৫৫) গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে শংকরপুর ইসহাক সড়কে মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা তাঁর মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। ৭টা ২০ মিনিটে যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিচিত্রা মল্লিক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে যশোর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম বলেন, দুর্বৃত্তদের গুলিতে পৌর বিএনপির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর হোসেন নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে নেতাকর্মীরা হাসপাতালে ছুটে এসেছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ ও জড়িতরা এখনো শনাক্ত হয়নি।
রাত ৮টার দিকে জানতে চাইলে কোতোয়ালি থানার ওসি ফারুক আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। বিস্তারিত এখনো জানতে পারিনি। খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।’
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) গুচ্ছপদ্ধতিতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত এই পরীক্ষা হয়। সিকৃবিতে এ বছর ২ হাজার ২০১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৫৬ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন।৬ মিনিট আগে
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেছেন, বিচার নিয়ে তাড়াহুড়ো করার কোনো সুযোগ নেই। হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তবে এখনো শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না আসামিরা কোথায় অবস্থান করছে। আমরা কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি, সম্ভবত তারা সীমান্ত পার হয়ে গেছে।১১ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ থানার ওসিকে হুমকি দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সদস্যসচিব মাহদী হাসানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে হবিগঞ্জ সদর থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার (এসপি) ইয়াছমিন খাতুন।২১ মিনিট আগে
চুয়াডাঙ্গা দুটি আসনে ১১ জন প্রার্থীর সবার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে আজ শনিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।৪২ মিনিট আগে