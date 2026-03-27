যশোরে চলন্ত যাত্রীবাহী বাসে আগুন

যশোর-নড়াইল মহাসড়কে একটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে বাসের যাত্রীরা অক্ষত রয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে মহাসড়কের ফতেপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, শুক্রবার দুপুরে যশোরের মনিহার থেকে অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে নড়াইল এক্সপ্রেস নামের একটি বাস ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। পথিমধ্যে সদর উপজেলার ফতেপুর এলাকায় পৌঁছালে ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়।
এরপর বাসটি বিকট শব্দে বন্ধ হয়ে গেলে যাত্রীরা নিরাপদে নেমে যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি মডেল থানার তদন্ত কর্মকর্তা কাজী বাবুল ইসলাম জানান, যশোর থেকে বাসটি ছাড়ার আগে চালক বাসটির ত্রুটির কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। তারপরও মালিকদের জোরাজুরিতে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন। বিষয়টি পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।
