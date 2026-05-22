শার্শায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার

যশোরের শার্শায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে এক শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার (২১ মে) রাতে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার পলানপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার মিজানুর রহমান শার্শা উপজেলার একঝালা গ্রামের মৃত লুৎফার রহমানের ছেলে।
ভুক্তভোগী নারীর শার্শা থানায় করা এজাহারের বরাতে পুলিশ জানায়, গত ১৪ এপ্রিল রাত ১০টার দিকে স্বামী বাড়িতে না থাকার সুযোগ নিয়ে শ্বশুর মিজানুর রহমান তাঁকে বাড়ির পেছনের একটি কলাবাগানে নিয়ে যান। সেখানে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে শার্শা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। পরে আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে পুলিশ। তথ্যপ্রযুক্তি ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের সহযোগিতায় যৌথ অভিযান চালিয়ে মহেশপুর উপজেলার পলানপুর এলাকা থেকে অভিযুক্ত মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।
