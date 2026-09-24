Ajker Patrika
En
যশোর

বৃষ্টিভেজা সড়কে পড়ে ছিল অজ্ঞাত নারীর রক্তাক্ত মরদেহ

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
বৃষ্টিভেজা সড়কে পড়ে ছিল অজ্ঞাত নারীর রক্তাক্ত মরদেহ
প্রতীকী ছবি

যশোরের মনিরামপুরে সড়কের পাশ থেকে ৪৫ বছর বয়সী অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মনিরামপুর-রাজারহাট সড়কের বেগারিতলা বাজার এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে রাস্তার ওপর এক নারীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন এক পথচারী। পরে মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। মরদেহটি বর্তমানে মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে।

মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার সাফায়েত হোসেন জানান, ভোর ৬টার দিকে মোবাইল ফোনে খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে যান। দুর্ঘটনার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল এবং রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা কম থাকায় ঠিক কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

মনিরামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম জানান, নিহত নারীর পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। ওই নারীকে বেশ কিছুদিন ধরে মনিরামপুর বাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন স্থানীয়রা। ধারণা করা হচ্ছে, চলন্ত কোনো গাড়ির ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

যশোরখুলনা বিভাগনারীমরদেহঅজ্ঞাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত