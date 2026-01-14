Ajker Patrika

বিইউপির অতিরিক্ত পরিচালক জাহাঙ্গীর কবির মারা গেছেন

­যশোর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ৪৭
জাহাঙ্গীর কবির । ছবি: সংগৃহীত
জাহাঙ্গীর কবির । ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) অতিরিক্ত পরিচালক (জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা) জাহাঙ্গীর কবির মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকাল ৭টা ২০ মিনিটের দিকে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। জাহাঙ্গীর কবির বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির আজীবন সদস্য এবং বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, জাহাঙ্গীর কবির যশোরের শার্শা উপজেলার উলশী ইউনিয়নের সম্বন্ধকাটি গ্রামের ইন্দ্রিস আলীর ছেলে। তিনি দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকার রূপনগর আবাসিক এলাকায় বসবাস করতেন। বিইউপি ক্যাম্পাসে দুপুর ১২টায় প্রথম জানাজা হয়। বাদ এশা যশোরের শার্শার সম্বন্ধকাটি ঈদগাহ মাঠে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করার কথা রয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে আরও জানা গেছে, আজ সকালে বাসায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করলে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষ) ইতিহাসের সাবেক ছাত্র জাহাঙ্গীর কর্মজীবন শুরু করেন একটি মানবাধিকার সংস্থায়। এরপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর হিসেবে ২০০৪ সালে যোগদান করেন। ২০১১ সালে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) হিসেবে যোগ দেন।

জাহাঙ্গীরের খালাতো ভাই ও উলশী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সাইফুল ইসলাম জানান, চার ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় জাহাঙ্গীর। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী হওয়ায় এলাকায় জাহাঙ্গীরের সুপরিচিতি রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর ১৬ বছর ও ১৩ বছর বয়সী দুই মেয়ে রয়েছে। স্ত্রী-মেয়েদের নিয়ে তিনি ঢাকায় বসবাস করেন। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের আগে জাহাঙ্গীরের এই অকাল মৃত্যুতে স্তব্ধ পুরো এলাকা।

ঢাকা জেলামৃত্যুঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবর
