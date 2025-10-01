ভারত-বাংলাদেশ শূন্যরেখায় বাবাকে চির বিদায় জানালেন মেয়ের

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
ভারতের উত্তর ২৪ পরগনার বাশঘাটা গ্রামের বাসিন্দা জব্বার মণ্ডল (৭৪) বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল মঙ্গলবার মারা যান। অপর দিকে তাঁর মেয়ে মিতু মণ্ডলের বিবাহসূত্রে বসবাস যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল পৌরসভার পাঠবাড়ি গ্রামে। মৃত বাবার লাশ শেষবারের মতো দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিজিবি এ বিষয়ে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে।
পরে উভয় পক্ষের সমন্বয়ে পতাকা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠক শেষে সীমান্তের শূন্যরেখায় লাশ স্বজনদের দেখানো হয়। এ সময় উপস্থিত আত্মীয়রা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরে মরদেহ ভারতে দাফনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আত্মীয়রা বাংলাদেশে ফিরে আসেন।
ঘটনাটি ঘটে আজ বুধবার যশোর ব্যাটালিয়নের ধান্য খোলা কোম্পানি দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মেইন পিলার-২৫/৬-এস-সংলগ্ন ধান্য খোলা সীমান্তে। যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি) ও ভারতের ৬৭ বিএসএফ এ পতাকা বৈঠকের আয়োজন করে।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজিবির পক্ষে ধান্য খোলা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার সেলিম মিয়াসহ পাঁচজন বিজিবি সদস্য। অপর দিকে বিএসএফের পক্ষে এ সি সঞ্জয় কুমার রায়, কোম্পানি কমান্ডার (সি কোম্পানি, মোস্তফাপুর, ৬৭ বিএসএফ ব্যাটালিয়ন) ও তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচজন সদস্য।
বিজিবি সূত্র জানায়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সীমান্তে দায়িত্ব পালন শুধু নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মানবিক প্রয়োজনে উভয় পক্ষ সব সময় সমন্বিতভাবে কাজ করে।
স্থানীয় বাসিন্দারা বিজিবি ও বিএসএফের এই পদক্ষেপ সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
ভারতের উত্তর ২৪ পরগনার বাশঘাটা গ্রামের বাসিন্দা জব্বার মণ্ডল (৭৪) বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল মঙ্গলবার মারা যান। অপর দিকে তাঁর মেয়ে মিতু মণ্ডলের বিবাহসূত্রে বসবাস যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল পৌরসভার পাঠবাড়ি গ্রামে। মৃত বাবার লাশ শেষবারের মতো দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিজিবি এ বিষয়ে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে।
পরে উভয় পক্ষের সমন্বয়ে পতাকা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠক শেষে সীমান্তের শূন্যরেখায় লাশ স্বজনদের দেখানো হয়। এ সময় উপস্থিত আত্মীয়রা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরে মরদেহ ভারতে দাফনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আত্মীয়রা বাংলাদেশে ফিরে আসেন।
ঘটনাটি ঘটে আজ বুধবার যশোর ব্যাটালিয়নের ধান্য খোলা কোম্পানি দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মেইন পিলার-২৫/৬-এস-সংলগ্ন ধান্য খোলা সীমান্তে। যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি) ও ভারতের ৬৭ বিএসএফ এ পতাকা বৈঠকের আয়োজন করে।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজিবির পক্ষে ধান্য খোলা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার সেলিম মিয়াসহ পাঁচজন বিজিবি সদস্য। অপর দিকে বিএসএফের পক্ষে এ সি সঞ্জয় কুমার রায়, কোম্পানি কমান্ডার (সি কোম্পানি, মোস্তফাপুর, ৬৭ বিএসএফ ব্যাটালিয়ন) ও তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচজন সদস্য।
বিজিবি সূত্র জানায়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সীমান্তে দায়িত্ব পালন শুধু নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মানবিক প্রয়োজনে উভয় পক্ষ সব সময় সমন্বিতভাবে কাজ করে।
স্থানীয় বাসিন্দারা বিজিবি ও বিএসএফের এই পদক্ষেপ সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজধানীর গুলশান থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় নড়াইল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বি এম কবিরুল হক মুক্তিসহ দুজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ১০ মিনিট আগে
বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা না দেওয়ায় জামালপুরে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার তুলশীরচর ইউনিয়নের টেবিরচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলাসংলগ্ন বলেশ্বর নদীর পাড় থেকে হরিণের দুটি মাথাসহ প্রায় ৪০ কেজি মাংস জব্দ করেছে চরদুয়ানী নৌ পুলিশ ফাঁড়ি। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের নাপিতের খালের মোহনা থেকে এসব জব্দ করা হয়।৪২ মিনিট আগে
অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেছেন, জনগণ শেখ হাসিনা সরকারকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছিল। রাজপথ থেকে জনগণ নির্ধারণ করেছে প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন, কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আগামী নির্বাচন হবে আর গণতন্ত্র ফিরে আসবে।১ ঘণ্টা আগে