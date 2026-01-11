Ajker Patrika

বেনাপোলে ২টি বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
অস্ত্রসহ আটককৃত যুবক। ছবি: সংগৃহীত
অস্ত্রসহ আটককৃত যুবক। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের বেনাপোল সীমান্তের রঘুনাথপুর থেকে দুটি পিস্তল ও ছয়টি গুলিসহ সাকিব হাসান (২২) নামে এক যুবককে আটক করেছেন র‍্যাব সদস্যরা। রোববার (১১ জানুয়ারি) সকাল ৭টার দিকে সাকিবের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে অবৈধ ভারতীয় অস্ত্রসহ আটক করা হয়। আটককৃত সাকিব হাসান বেনাপোল পোর্ট থানার রঘুনাথপুর গ্রামের আসলাম আলীর ছেলে।

শাকিবের প্রতিবেশী আব্দুল্লাহ বলেন, ‘সাকিব একটি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টে চাকরি করে। গত শুক্রবার সে চুয়াডাঙ্গা থেকে আসার সময় অ্যাক্সিডেন্ট করে। সে অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে শুয়েছিল। এরপর আজ সকালে র‌্যাবের সদস্যরা এসে তার বাড়ি ঘিরে ফেলে। তারা তল্লাশি চালিয়ে বিছানার নিচে থেকে দুটি পিস্তল, ছয়টি গুলি ও চারটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করে।’

যশোর র‌্যাব-৬-এর আবুবক্কার সিদ্দিকী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, গুলিসহ তাঁকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মামলা দায়ের করে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

বেনাপোল পোর্ট থানার ওসি আশরাফ হোসেন বলেন, ‘র‌্যাব সদস্যরা একজনকে দুটি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন ও ছয়টি গুলিসহ আটক করে থানায় সোপর্দ করেছেন।’

এর আগে গত বছরের ৯ আগস্ট যশোরের বেনাপোলের পুটখালী সীমান্তে অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, পাঁচটি গুলি ও দুটি ম্যাগাজিনসহ আক্তারুল ইসলাম (৪০) নামে এক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আটক আক্তারুল ইসলাম পুটখালী গ্রামের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা।

৩০ নভেম্বর যশোর সদর উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের মধুগ্রাম এলাকা থেকে পাঁচটি বিদেশি পিস্তল, ১০টি ম্যাগাজিন, ৫০টি গুলি এবং ৪ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ লিটন গাজী (৩৮) নামে এক যুবককে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

 

২৯ মে যশোরের শার্শা উপজেলার পাঁচভুলোট সীমান্ত এলাকা থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, দুটি খালি ম্যাগাজিন ও দুটি মোবাইল ফোনসহ দুজন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

আটককৃতরা হলেন শার্শা থানার পাঁচভুলোট গ্রামের মৃত ইমামের ছেলে আব্দুল মজিদ (৪৮) এবং একই গ্রামের রবিউল সরদারের ছেলে ইচ্ছা সরদার (৫০)। উভয়ের বাড়ি যশোরের শার্শা উপজেলায়।

বিষয়:

বেনাপোলযশোরবিজিবিখুলনা বিভাগজেলার খবর
