বরিশালে সুগন্ধা নদী থেকে নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার সুগন্ধা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ যুবক রুম্মান ব্যাপারীর ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সুগন্ধা নদীর কেদারপুর এলাকা থেকে তাঁর ভাসমান লাশ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা।
রুম্মান বেপারী (২৫) উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ছানিকেদারপুর গ্রামের মো. জাকির বেপারীর ছেলে। তিনি গতকাল শুক্রবার দুপুরে সুগন্ধা নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফায়ার সার্ভিসে সংবাদ দেন।
বাবুগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দিনব্যাপী নদীতে অনুসন্ধান চালায়। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টায় সুগন্ধা নদী থেকে তাঁর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
বাবুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, রুম্মান নামের এক যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি গোসলে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন। রুম্মানে মৃগী রোগ ছিল বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা। এর আগেও তিনি পানিতে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। অভিভাবকদের অভিযোগ না থাকায় মরদেহ দাফনের জন্য দেওয়া হয়েছে।
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