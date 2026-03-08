জামালপুরে ছোট ভাইয়ের হাতে যুবক খুন

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধে ছোট ভাইয়ের হামলায় মাসুদ রানা (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার (৭ মার্চ) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা দিকে মেলান্দহের নয়ানগর এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।
নিহত মাসুদ রানা নয়ানগর গ্রামের মৃত আমিনুল ইসলামের ছেলে। অভিযুক্ত ছোট ভাই হাসিব ঘটনার পর পালিয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, জমি নিয়ে সৎ দুই ভাইয়ের মধ্যে অনেক দিন ধরে ঝগড়াবিবাদ চলছিল। গতকাল সন্ধ্যায় দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ছোট ভাই হাসিব রড দিয়ে বড় ভাই মাসুদ রানার মাথায় আঘাত করেন। স্থানীয় লোকজন আহত মাসুদ রানাকে উদ্ধার করে প্রথমে মেলান্দহ এবং পরে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক আরিফুল ইসলাম বলেন, মারামারির ঘটনায় আহত একজন রোগীকে হাসপাতালে আনা হয়। কিন্তু হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
মেলান্দহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান বলেন, দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে মারামারিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে।
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কাটার দায়ে দুজনকে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শনিবার (৭ মার্চ) রাতে পৌরসভার গোবিন্দল নতুন বাজার এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।২৩ মিনিট আগে
নীলফামারীর জলঢাকায় সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রির দায়ে এক সার ডিলার প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান চলাকালে সারের কালোবাজারিতে মদদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে এক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় কৃষকেরা।১ ঘণ্টা আগে
গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ৫১৭টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ৪৩২ জন নিহত এবং ১ হাজার ৬৮ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৮৭টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৭৪ জন নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের ৪০ দশমিক ২৭ শতাংশ।২ ঘণ্টা আগে
চোখে দৃঢ়তা, কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস আর মুখে সব সময় একটুখানি হাসি— এই রূপেই চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির মানুষ চেনে ফিরোজা বেগমকে। বয়স প্রায় ৫৮। কিন্তু কাজের উদ্যমে এখনো তিনি তরুণদের মতো প্রখর।২ ঘণ্টা আগে