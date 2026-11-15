ইসলামপুরে সেই এসআইয়ের বিরুদ্ধে ঘুষ-হয়রানির অভিযোগে তদন্ত শুরু

ইসলামপুরে সেই এসআইয়ের বিরুদ্ধে ঘুষ-হয়রানির অভিযোগে তদন্ত শুরু
জামালপুরের ইসলামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জিল্লুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলার ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় এবং বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় অভিযুক্ত এসআই ও অভিযোগকারী ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনতে নোটিশ দিয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তা। আগামী ১৮ নভেম্বর এ বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪ জুলাই বিকেলে পারিবারিক বিরোধের জেরে উপজেলার চিনাডুলী ইউনিয়নের শিংভাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা জহুরুলকে একই এলাকার মৃত ওয়াহেদ আলীর ছেলে দেলু ও লিটনের লোকজন মারধর করেন। এতে গুরুতর আহত জহুরুলকে স্থানীয়রা জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। ছয় দিন চিকিৎসা শেষে তিনি বাড়ি ফেরেন।
এ ঘটনায় জহুরুলের স্ত্রী মোছা. হামেদা বেগম ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে খরচবাবদ টাকা দাবি করেন এসআই জিল্লুর রহমান। পরে জহুরুল তাঁকে সাড়ে চার হাজার টাকা দেন। পরবর্তী সময়ে অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করতে তিনি মোটা অঙ্কের ঘুষ দাবি করেন। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে জহুরুল তাঁকে ২৫ হাজার টাকা দেন। এরপর গত ৩ আগস্ট অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। মামলার তদন্তের দায়িত্বও পান এসআই জিল্লুর।
জহুরুলের অভিযোগ, দুই দফায় মোট ২৯ হাজার টাকা নেওয়ার পরও মামলার কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করেননি এসআই জিল্লুর। বরং আসামিদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে বাদীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন অভিযুক্ত এসআই।
এ বিষয়ে গত ১৫ সেপ্টেম্বর আজকের পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে ‘ইসলামপুরে এসআইয়ের বিরুদ্ধে ঘুষ ও হয়রানির অভিযোগ’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদন আমলে নিয়ে এসআই জিল্লুরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জামালপুরের পুলিশ সুপারের (এসপি) কার্যালয়ে চিঠি পাঠানো হয়।
এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) জামালপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ইয়াহিয়া আল মামুন স্বাক্ষরিত একটি চিঠি দেওয়া হয়। এতে অভিযুক্ত এসআই জিল্লুর রহমান, অভিযোগকারী জহুরুল ও তাঁর স্ত্রী হামেদা বেগমকে অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য নিতে ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশনার বরাত দিয়ে ওই নোটিশে বলা হয়েছে, আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে আগামী ১৮ নভেম্বর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইয়াহিয়া আল মামুনের কার্যালয়ে তদন্তের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।
ইসলামপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগ ওঠার পর এসআই জিল্লুর রহমানকে ইসলামপুর থানাধীন গুঠাইল তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ (আইসি) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে জারি করা এক চিঠিতে তাঁকে ওই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।
তবে অভিযোগের তদন্ত চলমান থাকা অবস্থায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ায় বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
শুরু থেকেই এসআই জিল্লুর রহমান তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে আসছেন। তাঁর ভাষ্য, তিনি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে পুলিশি সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।
ইসলামপুর থানার তদন্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) রফিকুল ইসলাম বলেন, তদন্তের বিষয়ে এসআই জিল্লুরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
জামালপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ইয়াহিয়া আল মামুন বলেন, তদন্তকাজ শুরু করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।