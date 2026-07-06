Ajker Patrika
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কক্সবাজার

পেকুয়ায় পাহাড় ধসে শিশু নিহত

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ২২: ০৫
পেকুয়ায় পাহাড় ধসে শিশু নিহত
প্রতীকী ছবি

ভারী বৃষ্টির কারণে কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলায় পাহাড় ধসে মো. মিনহাজ উদ্দিন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার টৈটং ইউনিয়নের খলিফামোড়া আলমেরঝিরি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু আলমেরঝিরি গ্রামের কলিম উল্লাহর ছেলে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত দুদিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। সোমবার টৈটং ইউনিয়নের খলিফামোড়া আলমেরঝিরি গ্রামে কলিম উল্লাহের বাড়ির ওপর একটি পাহাড় ধসে পড়ে। এতে বাড়ির দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে মিনহাজ। স্থানীয় লোকজন মাটি খুঁড়ে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে।

টৈটং ইউনিয়নের ইউপির সদস্য মনজুর আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বৃষ্টির কারণে বসতবাড়ির আঙিনায় পানি জমে যায়। শিশুটি ও তাঁর নানি পানি নিষ্কাশনের কাজ করছিল। হঠাৎ পাহাড়ের মাটি ধসে পড়ে বসতঘরের ওপরে পড়ে। এতে বাড়ির দেয়ালচাপা পড়ে শিশুটি মারা যায়।

পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, পাহাড় ধসে একজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

কক্সবাজারপেকুয়ানিহতশিশু
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