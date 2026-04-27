হবিগঞ্জে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার (২৭ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার ১ নম্বর লাখাই ইউনিয়নের স্বজনগ্রামে (আয়নারটুক) এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বজনগ্রামের আব্দুল কদ্দুস ও সরাজ মিয়ার ছেলে জাকির মিয়ার মধ্যে ধান মাড়াইয়ের খলায় গরু দিয়ে ধান নষ্ট করা নিয়ে প্রথমে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বিরোধটি সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে উভয় পক্ষের প্রায় ১০০-১৫০ জন লোক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় এক পুলিশ সদস্য সামান্য আহত হন।
এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন আছে। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন লাখাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুল হক।
