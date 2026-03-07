Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

আসামি জামিনে বেরিয়ে ধর্ষণ মামলা তুলে নিতে বাদীকে হুমকি

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

আসামি রণদীর গোপ জামিনে বের হয়েই ধর্ষণ মামলা তুলে নিতে বাদীকে হুমকি দিচ্ছেন। আজ শনিবার দুপুরে হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে মামলার বাদী লিখিত বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

লিখিত বক্তব্য বাদী বলেন, ‘আমার প্রতিবন্ধী ও বোবা মেয়ের ধর্ষণ মামলার আসামি রণদীর গোপ সম্প্রতি জামিনে বের হয়ে আমাকে মামলা তুলে নিতে চাপ প্রয়োগ করছে। এ ছাড়া পরিবারের অন্যদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। লোকমুখে বলাবলি হচ্ছে, মামলাকে তারা পানির মতো উড়িয়ে দেবে। তার চেয়ে মামলা তুলে নেওয়া ভালো। নইলে উল্টো ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। মেডিকেল রিপোর্টে টাকার মাধ্যমে কোনো কারসাজি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেও আমি প্রশাসনকে অনুরোধ করছি।’

লিখিত বক্তব্য বাদী বলেন, ‘আমি একজন হতদরিদ্র মা। আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। আমি চতুর্থ শ্রেণির একটি চাকরি করে খুব কষ্টে চলছি। কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ বিত্তশালী। তাদের টাকার কাছে আমি আজ অসহায় ও নিরুপায়। আমি এখানে এসেছি আপনাদের মাধ্যমে বিচার চাইতে।’

বিষয়:

হবিগঞ্জধর্ষণমামলাসিলেট বিভাগজেলার খবর
এলাকার খবর
