সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে আগুন, পুড়ল বাস-অটোরিকশাসহ ১২ গাড়ি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বাস, অটোরিকশাসহ অন্তত ১২টি গাড়ি পুড়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে উপজেলার আউশকান্দিতে এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
এ ঘটনায় ৯টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, একটি বাস ও দুটি মোটরসাইকেল পুড়ে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
বিস্তারিত আসছে...
