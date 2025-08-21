Ajker Patrika
সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে আগুন, পুড়ল বাস-অটোরিকশাসহ ১২ গাড়ি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৫০
রিফুয়েলিং স্টেশনে পুড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: সংগৃহীত
রিফুয়েলিং স্টেশনে পুড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বাস, অটোরিকশাসহ অন্তত ১২টি গাড়ি পুড়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে উপজেলার আউশকান্দিতে এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় ৯টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, একটি বাস ও দুটি মোটরসাইকেল পুড়ে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

বিস্তারিত আসছে...

