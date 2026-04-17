হবিগঞ্জে খেলার মাঠে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলায় খেলার মাঠে বাগ্বিতণ্ডার জেরে ছুরিকাঘাতে ইব্রাহিম মিয়া (২৬) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ শুক্রবার উপজেলার খাগাউড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইব্রাহিম ওই গ্রামের লিন্দন মিয়ার ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ বিকেলে গ্রামের মাঠে ফুটবল খেলা চলাকালে ইব্রাহিম মিয়ার সঙ্গে একই গ্রামের সৌরভ মিয়ার বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে খেলা শেষে সৌরভ মিয়া ছুরি দিয়ে ইব্রাহিম মিয়ার ওপর হামলা চালান। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত যুবকের বড় ভাই জানান, ঘটনার সময় তিনি বাজারে ছিলেন। পরে জানতে পারেন, প্রতিবেশী সৌরভ মিয়া তাঁর ভাইকে ছুরিকাঘাত করেছেন। তিনি এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরীফ আহমেদ মোবাইল ফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তিনি ঘটনাস্থলে রয়েছেন।
