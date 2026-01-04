Ajker Patrika

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মাহদীর জামিন

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ১৬
মাহদী হাসান। ছবি: সংগৃহীত
মাহদী হাসান। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হবিগঞ্জ শাখার সদস্যসচিব মাহদী হাসানকে জামিন দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে হবিগঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল মান্নান তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। সকাল ৭টার দিকে তাঁকে আদালতে তোলা হয়।

এর আগে রাত ১২টার পর পুলিশের কাজ বাধাদানের অভিযোগে মাহদীর বিরুদ্ধে মামলা হয়।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে হবিগঞ্জ জেলা শহরের গণঅধিকার পরিষদের সংসদ সদস্য প্রার্থী চৌধুরী আশরাফুল বারী নোমানের বাসা থেকে মাহদীকে আটক করা হয়। এর পর থেকে হবিগঞ্জ, ঢাকাসহ সারা দেশে তাঁর মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।

