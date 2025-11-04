Ajker Patrika
> সারা দেশ

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ১৯
হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুই বাসের সংঘর্ষে দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুই বাসের সংঘর্ষে দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন যাত্রী। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে শায়েস্তাগঞ্জের কদমতলী এলাকায় এনা পরিবহন ও রিয়েল কোচ পরিবহনের দুই যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা এনা পরিবহনের একটি বাস ট্রাককে ওভারটেক করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা রিয়েল কোচ পরিবহনের বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই বাসই দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হন এবং পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজনের মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালায়। গুরুতর আহত ব্যক্তিদের হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুই বাসের সংঘর্ষে দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুই বাসের সংঘর্ষে দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ বিষয়ে শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আরিফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুর্ঘটনাস্থল থেকে আমরা দুজনের লাশ উদ্ধার করেছি। পরে হাসপাতালে আরও একজন মারা যান।’

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু তাহের বলেন, অতিরিক্ত গতির কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জশায়েস্তাগঞ্জদুর্ঘটনাসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আন্তর্জাতিক সালিসের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ-আদানি

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

দলীয় মনোনয়ন পছন্দ না হওয়ায় বিশৃঙ্খলা, বিএনপির ৪ নেতা বহিষ্কার

আজকের রাশিফল: ছবি পোস্ট করার আগে সাতবার ভাবুন, জ্ঞানের কথা চেপে রাখুন

জোটেই ভোট করবে জামায়াত, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা শিগগির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘তোমার জন্যই খুন করেছি’, স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

‘তোমার জন্যই খুন করেছি’, স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় ‘দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত’

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় ‘দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত’

সম্পর্কিত

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল অটোরিকশা, কলেজশিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল অটোরিকশা, কলেজশিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

ব্রাকসু নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

ব্রাকসু নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

রাজধানীতে বাসা থেকে গৃহবধূর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

রাজধানীতে বাসা থেকে গৃহবধূর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

> সারা দেশ

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার এক দফা দাবি নিয়ে যমুনার অভিমুখে যেতে চাইলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার এক দফা দাবি নিয়ে যমুনার অভিমুখে যেতে চাইলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার এক দফা দাবি নিয়ে শিক্ষকেরা যমুনার অভিমুখে যাত্রা করলে পথেই আটকে দিয়েছে পুলিশ। আজ দুপুর ৩টায় রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে পল্টন ঘুরে যমুনার অভিমুখে মিছিল নিয়ে যাত্রা করেন শিক্ষকেরা। মিছিলটি সাড়ে ৩টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে যাত্রা করলে কদম ফোয়ারার সামনে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় সেখানেই বসে পড়েন শিক্ষকেরা।

প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পুলিশের মুখোমুখি অবস্থান করতে দেখা গেছে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের। দাবি আদায় না হলে প্রয়োজনে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া র হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। ‘নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐক্য পরিষদ’ ব্যানারে শিক্ষকেরা এই কর্মসূচি পালন করছেন।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার এক দফা দাবি নিয়ে যমুনার অভিমুখে যেতে চাইলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার এক দফা দাবি নিয়ে যমুনার অভিমুখে যেতে চাইলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষকেরা জানান, দীর্ঘদিন আগে স্বীকৃতি পেলেও তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্ত হয়নি। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

অবিলম্বে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, অথচ সেই শিক্ষকদের জীবন আজ অনিশ্চয়তার মধ্যে।

শিক্ষকেরা আরও ঘোষণা দেন, দ্রুত দাবি না মানলে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের কর্মসূচির পথে যাবেন।

সম্মিলিত নন-এমপিও ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক অধ্যক্ষ সেলিম মিয়া বলেন, ‘প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে —এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ফ্যাসিবাদের কিছু দোসর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এই দোসরদের চিহ্নিত করে, প্রত্যাহার করে অবিলম্বে আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দিন।’

বিষয়:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রেসক্লাবপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আন্তর্জাতিক সালিসের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ-আদানি

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

দলীয় মনোনয়ন পছন্দ না হওয়ায় বিশৃঙ্খলা, বিএনপির ৪ নেতা বহিষ্কার

আজকের রাশিফল: ছবি পোস্ট করার আগে সাতবার ভাবুন, জ্ঞানের কথা চেপে রাখুন

জোটেই ভোট করবে জামায়াত, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা শিগগির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘তোমার জন্যই খুন করেছি’, স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

‘তোমার জন্যই খুন করেছি’, স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় ‘দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত’

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় ‘দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত’

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল অটোরিকশা, কলেজশিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল অটোরিকশা, কলেজশিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

ব্রাকসু নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

ব্রাকসু নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

রাজধানীতে বাসা থেকে গৃহবধূর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

রাজধানীতে বাসা থেকে গৃহবধূর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

> সারা দেশ

ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল অটোরিকশা, কলেজশিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ২১
ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন সিএনজি অটোরিকশার ৫ আরোহী। ছবি: আজকের পত্রিকা
ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন সিএনজি অটোরিকশার ৫ আরোহী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার বসুরহাট-কবিরহাট সড়কে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অটোরিকশাটি ট্রাকের নিচে ঢুকে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নোয়াখালী সরকারি কলেজের দুই শিক্ষার্থী রয়েছেন। এ ঘটনায় একজন আহত হন।

আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ৩টার দিকে উপজেলার ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতদের মধ্যে ইসরাত জাহান নামের নোয়াখালী সরকারি কলেজের একজন ছাত্রী রয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত অপর ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে কোম্পানীগঞ্জের বসুরহাট বাজারের উদ্দেশ্যে জেলা শহর মাইজদী থেকে একটি যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি ছেড়ে যায়। অটোরিকশাটি কবিরহাট পৌর এলাকার কবিরহাট-বসুরহাট সড়কের ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার নতুন ভবনের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অটোরিকশাটি ট্রাকের নিচে ঢুকে যায়। এতে অটোরিকশার তিন যাত্রী ঘটনাস্থলে নিহত হন। আহত ব্যক্তিদের কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে একজন ও হাসপাতালে নিলে আরও একজন যাত্রী মারা যান।

এ ঘটনায় আহত একজনকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পরপর ট্রাকটি জব্দ করেছে স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে কবিরহাট থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালান।

কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শ্যামল কুমার দেবনাথ আজকের পত্রিকাকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে আনার পর মোট পাঁচজন মারা গেছেন। একজনকে আমরা অ্যাম্বুলেন্সে করে জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছি। নিহতদের মধ্যে ইসরাত জাহান নামের নোয়াখালী সরকারি কলেজের একজন ছাত্রী রয়েছেন। অন্যদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

বিষয়:

নোয়াখালীসিএনজিসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আন্তর্জাতিক সালিসের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ-আদানি

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

দলীয় মনোনয়ন পছন্দ না হওয়ায় বিশৃঙ্খলা, বিএনপির ৪ নেতা বহিষ্কার

আজকের রাশিফল: ছবি পোস্ট করার আগে সাতবার ভাবুন, জ্ঞানের কথা চেপে রাখুন

জোটেই ভোট করবে জামায়াত, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা শিগগির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘তোমার জন্যই খুন করেছি’, স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

‘তোমার জন্যই খুন করেছি’, স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় ‘দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত’

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় ‘দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত’

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

ব্রাকসু নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

ব্রাকসু নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

রাজধানীতে বাসা থেকে গৃহবধূর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

রাজধানীতে বাসা থেকে গৃহবধূর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

> সারা দেশ

ব্রাকসু নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

বেরোবি সংবাদদাতা
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ঠেকানোর অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ গেটে একত্র হয়ে সব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নভেম্বরের মধ্যেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জোর দাবি জানান তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ’২১-২২ সেশনের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী শামসুর রহমান সুমন বলেন, ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে গেজেট পাওয়া মাত্র ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন দেওয়া হবে। কিন্তু গেজেট প্রকাশে কালক্ষেপণ হওয়ায় তা পিছিয়ে যায়। পরবর্তী সময় ২৮ অক্টোবর গেজেট পাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা দাবি তোলেন দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের।

শামসুর রহমান বলেন, ‘উপাচার্য মহোদয় এ বছরেই ব্রাকসু নির্বাচন এবং সে অনুযায়ী আজকের সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেও আমরা খুব উদ্বেগের সহিত লক্ষ করছি যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ আইন বা বিধি সংশোধনের দাবি তুলে একটি মহল নির্বাচন ও শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের এই প্ল্যাটফর্মটিকে বিলম্বিত ও বানচালের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।’

শামসুর রহমান আরও বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, আইনটি শতভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কিছু জায়গায় সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে তা নির্বাচন আয়োজনের অন্তরায় নয়, যা ব্রাকসু প্রতিষ্ঠার পর পরবর্তী সময় সংশোধন যোগ্য। সুতরাং, অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশন গঠন ও তফসিল ঘোষণা করে আগামী এক মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে ব্রাকসু অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে হোক। যদি তা না করা হয়, তবে শিক্ষার্থীদের অধিকার তারা ছিনিয়ে নিতে কখনোই পিছপা হবে না।’

বিষয়:

বেরোবিনির্বাচনসংবাদ সম্মেলনজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আন্তর্জাতিক সালিসের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ-আদানি

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

দলীয় মনোনয়ন পছন্দ না হওয়ায় বিশৃঙ্খলা, বিএনপির ৪ নেতা বহিষ্কার

আজকের রাশিফল: ছবি পোস্ট করার আগে সাতবার ভাবুন, জ্ঞানের কথা চেপে রাখুন

জোটেই ভোট করবে জামায়াত, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা শিগগির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘তোমার জন্যই খুন করেছি’, স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

‘তোমার জন্যই খুন করেছি’, স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় ‘দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত’

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় ‘দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত’

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল অটোরিকশা, কলেজশিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল অটোরিকশা, কলেজশিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

রাজধানীতে বাসা থেকে গৃহবধূর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

রাজধানীতে বাসা থেকে গৃহবধূর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

> সারা দেশ

রাজধানীতে বাসা থেকে গৃহবধূর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মালিবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে সুরভী আক্তার মাহফুজা (২১) নামে এক গৃহবধূর বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে পলাতক তাঁর স্বামী আশিক মোল্লা।

গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে মালিবাগের বকশিবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য সুরভীর মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ।

সুরতহাল প্রতিবেদনে শাহজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মহসিন তালুকদার উল্লেখ করেন, সোমবার রাত ৯টার দিকে মালিবাগ বকশিবাগ এলাকার ৪৩৯ /এ নম্বর বাড়ির নিচতলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। একটি মুখবাঁধা প্লাস্টিকের বস্তায় মরদেহটি ছিল।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, মরদেহের থুতনিতে, গলায়, বুক ও পিঠে লালচে দাগ রয়েছে। এ ছাড়া ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে কাটা দাগ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রোববার দিবাগত রাত ১টা থেকে সোমবার দুপুর ১টার মধ্যে যেকোনো সময় স্বামী আশিক মোল্লা তাঁকে হত্যা করে থাকতে পারে।

এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে সুরভী আক্তারের বড় ভাই হৃদয় খান জানান, তাঁদের বাড়ি শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার জয়নগর গ্রামে। বাবার নাম নুরুল হক খান। ছয় বছর আগে সুরভীর বিয়ে হয় আশিক মোল্লার সঙ্গে। আশিক মোল্লা ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি টেইলার্সে কাজ করতেন। সেখানে সুরভীও কাজ করতেন। চার বছরে একটি ছেলে সন্তান রয়েছে তাঁদের।

তিনি আরও জানান, দুই বছর আগেও স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করেছিলেন আশিক। তখন আশিকের সঙ্গে থাকবেন না বলে জানালেও পরবর্তীতে আবার সংসার করতে রাজি হন সুরভী। এরপর থেকেই বাবা-মা ও ভাই-বোনের সঙ্গে আর যোগাযোগ ছিল না সুরভীর। সোমবার দুপুরে পুলিশের মাধ্যমে তাঁরা খবর পান। এরপর গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে মালিবাগের ওই বাসায় এসে সুরভীর বস্তাবন্দী মরদেহ দেখতে পান।

এই ঘটনায় আশিকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে হৃদয় খান বলেন, সুরভী ও আশিক আগে কেরানীগঞ্জে বসবাস করতেন। গত ১ নভেম্বর তাঁরা মালিবাগের ওই বাসায় ভাড়া ওঠেন। যেদিন বাসায় উঠেছিলেন সেদিনই রাতে তাঁদের একমাত্র ছেলেকে দাদা-দাদির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সুরভীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন আশিক। পরবর্তীতে বালিশ চাপা দিয়ে অথবা কোনো কিছু খাইয়ে তাঁর বোনকে হত্যা করেছেন। হত্যার পর বস্তাবন্দী করে মরদেহ রেখে আশিক পালিয়ে গেছেন।

বিষয়:

উদ্ধারঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগঢাকামরদেহময়নাতদন্ত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আন্তর্জাতিক সালিসের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ-আদানি

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

দলীয় মনোনয়ন পছন্দ না হওয়ায় বিশৃঙ্খলা, বিএনপির ৪ নেতা বহিষ্কার

আজকের রাশিফল: ছবি পোস্ট করার আগে সাতবার ভাবুন, জ্ঞানের কথা চেপে রাখুন

জোটেই ভোট করবে জামায়াত, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা শিগগির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘তোমার জন্যই খুন করেছি’, স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

‘তোমার জন্যই খুন করেছি’, স্ত্রীকে হত্যার পর প্রেমিকাকে সার্জনের বার্তা

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

জোটে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান রেখে আরপিও অধ্যাদেশ জারি

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

নরসিংদীর রায়পুরা: দেড় বছর অনুপস্থিত শিক্ষক, নেন বেতন

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় ‘দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত’

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী: ৮ বছর ড্রামের ভেলায় ‘দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্ত’

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল অটোরিকশা, কলেজশিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল অটোরিকশা, কলেজশিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

ব্রাকসু নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

ব্রাকসু নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন