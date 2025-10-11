Ajker Patrika
> সারা দেশ
> হবিগঞ্জ

ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর ঘরে মিলল বস্তাভর্তি টাকা

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের মাধবপুরে এক ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে পাওয়া যায় বস্তাভর্তি টাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা
হবিগঞ্জের মাধবপুরে এক ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে পাওয়া যায় বস্তাভর্তি টাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার বহরা ইউনিয়নের দলগাঁও গ্রামে এক ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে মিলেছে বস্তাভর্তি টাকা। এই ঘটনায় গ্রামজুড়ে দেখা দিয়েছে ব্যাপক কৌতূহল ও আলোচনা। মৃত ভিক্ষুকের নাম নাসির মিয়া (৭০)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মিতব্যয়ী ও নিরহংকার জীবনযাপনের কারণে গ্রামের সবাই তাঁকে চিনতেন একজন সৎ মানুষ হিসেবে।

৯ অক্টোবর বার্ধক্যজনিত কারণে নাসির মিয়া মারা যান। পরদিন পরিবারের সদস্যরা ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি পুরোনো বস্তা দেখতে পান। সন্দেহবশত সেটি খুলতেই চোখ কপালে ওঠে, ভেতরে গুচ্ছ গুচ্ছ টাকার নোট।

পরে স্থানীয় মুরব্বিদের উপস্থিতিতে টাকা গোনা হলে দেখা যায়, বস্তার মধ্যে রয়েছে ২ লাখ ২৪ হাজার টাকা। ধারণা করা হচ্ছে, নাসির মিয়া বছরের পর বছর ভিক্ষা ও অনুদানের টাকা অল্প অল্প করে জমিয়ে রেখেছিলেন। কেউ কেউ মনে করছেন, তিনি কাউকে বিশ্বাস করতে না পেরে টাকাগুলো নিজের ঘরেই লুকিয়ে রেখেছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা শাহ আলম বলেন, ‘নাসির মিয়া খুব সৎ ও সরল মানুষ ছিলেন। কারও কাছে হাত পাতলেও কখনো বাড়তি কিছু চাইতেন না। অবাক লাগে, এত টাকা তাঁর কাছে ছিল, অথচ কেউ জানত না।’

জানতে চাইলে বহরা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘ঘটনা পুরোপুরি সত্য। নাসির মিয়া অত্যন্ত সরল ও সৎ মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি আমার কাছে এসে বয়স্ক ভাতার আবেদন করেছিলেন। তখন আমরা তাঁকে সহযোগিতাও করেছিলাম। এখন তাঁর মৃত্যুর পর ঘরে এত টাকা পাওয়া সত্যিই বিস্ময়কর।’ তিনি আরও বলেন, বর্তমানে উদ্ধার হওয়া টাকাগুলো তাঁর পরিবারের হেফাজতে রয়েছে বলে জানা গেছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জভিক্ষুকমাধবপুরমৃত্যুসিলেটটাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

সম্পর্কিত

ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর ঘরে মিলল বস্তাভর্তি টাকা

ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর ঘরে মিলল বস্তাভর্তি টাকা

খুবিতে কুকুর নিয়ন্ত্রণে শুরু হচ্ছে বন্ধ্যাকরণ ও টিকাদান কার্যক্রম

খুবিতে কুকুর নিয়ন্ত্রণে শুরু হচ্ছে বন্ধ্যাকরণ ও টিকাদান কার্যক্রম

কুয়াশায় মোড়ানো পঞ্চগড়, শীত আগমনের বার্তা

কুয়াশায় মোড়ানো পঞ্চগড়, শীত আগমনের বার্তা

এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১০

এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১০