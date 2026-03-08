Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে টর্চলাইট জ্বালিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে টর্চলাইট জ্বালিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০
টর্চলাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় দুই পক্ষ। শনিবার রাতে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় ঘরের চালে ঢিল ছোড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার চারগাঁও ভৈরবীকোনা গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, ঘরের চালে ঢিল ছোড়া নিয়ে হাবিবুর রহমান টেনু ও মাসুক মিয়ার লোকজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ সময় টর্চলাইট জ্বালিয়ে উভয় পক্ষের লোকজন একে অপরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। খবর পেয়ে বাহুবল মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত ব্যক্তিদের বাহুবল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

বাহুবল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

হবিগঞ্জবাহুবলসংঘর্ষসিলেট বিভাগআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়, ক্ষমাও চাইলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

ভারতীয় হাইকমিশনের ইফতার মাহফিলে জামায়াত নেতারা

ভারতীয় হাইকমিশনের ইফতার মাহফিলে জামায়াত নেতারা

সম্পর্কিত

নারী দিবস: ৩৩ বছর ধরে জনসেবা করে যাচ্ছেন ফটিকছড়ির ফিরোজা বেগম

নারী দিবস: ৩৩ বছর ধরে জনসেবা করে যাচ্ছেন ফটিকছড়ির ফিরোজা বেগম

কুষ্টিয়ায় বিএনপি নেতার অফিস লক্ষ্য করে গুলি-ককটেল বিস্ফোরণ, চা বিক্রেতা গুলিবিদ্ধ

কুষ্টিয়ায় বিএনপি নেতার অফিস লক্ষ্য করে গুলি-ককটেল বিস্ফোরণ, চা বিক্রেতা গুলিবিদ্ধ

যাত্রাবাড়ীতে মিনিবাসে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল পিকআপের নিচে, চালকের মৃত্যু

যাত্রাবাড়ীতে মিনিবাসে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল পিকআপের নিচে, চালকের মৃত্যু

হবিগঞ্জে টর্চলাইট জ্বালিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

হবিগঞ্জে টর্চলাইট জ্বালিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০