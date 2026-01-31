Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

আনসার ব্যাটালিয়ন অফিস কম্পাউন্ডে ককটেল বিস্ফোরণ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
আনসার ব্যাটালিয়ন অফিস কম্পাউন্ডে ককটেল বিস্ফোরণ
বেদগ্রাম আনসার ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জ শহরের বেদগ্রাম এলাকায় আনসার ব্যাটালিয়ন অফিস কম্পাউন্ডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে দুর্বৃত্তরা বেদগ্রাম আনসার ব্যাটালিয়ন (২ বিএন) সদর দপ্তরের ডাইনিং বিল্ডিং ও মডেল বিল্ডিংয়ের মাঝে এই বিস্ফোরণ হয়। তবে এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

গোপালগঞ্জ বেদগ্রাম আনসার ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাসকিন আরা বলেন, ‘ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এটি নিয়ে আমরা তেমন উদ্বিগ্ন নই। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।’

এর আগে ২৬ জানুয়ারি গোপালগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে, ২৮ জানুয়ারি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারকের বাসভবন কম্পাউন্ডে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জককটেলঢাকা বিভাগগোপালগঞ্জ সদরআনসারদুর্বৃত্তরাজেলার খবরবিস্ফোরণ
