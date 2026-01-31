আনসার ব্যাটালিয়ন অফিস কম্পাউন্ডে ককটেল বিস্ফোরণ

গোপালগঞ্জ শহরের বেদগ্রাম এলাকায় আনসার ব্যাটালিয়ন অফিস কম্পাউন্ডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা।
গতকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে দুর্বৃত্তরা বেদগ্রাম আনসার ব্যাটালিয়ন (২ বিএন) সদর দপ্তরের ডাইনিং বিল্ডিং ও মডেল বিল্ডিংয়ের মাঝে এই বিস্ফোরণ হয়। তবে এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
গোপালগঞ্জ বেদগ্রাম আনসার ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাসকিন আরা বলেন, ‘ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এটি নিয়ে আমরা তেমন উদ্বিগ্ন নই। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।’
এর আগে ২৬ জানুয়ারি গোপালগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে, ২৮ জানুয়ারি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারকের বাসভবন কম্পাউন্ডে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ব্যানারে নাম দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। গতকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে কাঞ্চন পৌরসভার ত্রিশকাহনীয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
প্রায় দুই দশক পর সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা ২টায় রংপুর থেকে ঢাকায় ফেরার পথে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার পাইকপাড়া বিসিক শিল্প পার্কে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় তাঁর বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।২১ মিনিট আগে
ফেনীতে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় এক টমটমের চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে জেলা শহরের নাজির রোড এলাকার টিপটপ মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। আহত কিশোরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নওগাঁর মহাদেবপুরে ডাম্প ট্রাকের চাপায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ভোরে উপজেলার পাটকাঠি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মহাদেবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ইমরুল কায়েস।১ ঘণ্টা আগে