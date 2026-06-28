Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

অন্তর্বর্তী সরকারের ভুলের কারণেই হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে: ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
অন্তর্বর্তী সরকারের ভুলের কারণেই হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে: ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার
আজ গোপালগঞ্জ পৌরসভা মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার বলেছেন, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই দেশে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

রোববার গোপালগঞ্জ পৌরসভা মিলনায়তনে সারা দেশের মতো ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে সংবাদ সম্মেলনে জিয়াউদ্দিন হায়দার এসব কথা বলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জিয়াউদ্দিন হায়দার বলেন, ‘আপনারা এবার হামের প্রাদুর্ভাব দেখেছেন। এটি বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের মারাত্মক ভুলের ফল। তাঁরা ২০২৪-২৫ সালে যে হামের টিকা দেওয়ার কথা ছিল, তা যথাসময়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই অবহেলার কারণেই দেশে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন গোপালগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. কে এম বাবর।

এ ছাড়াও বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক মো. আরিফ-উজ-জামান, পুলিশ সুপার মো. হাবীবুল্লাহ, গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, ইউনিসেফ বরিশাল ফিল্ড অফিসের চিফ ডা. মো. কাওসার হোসেন, গোপালগঞ্জ চক্ষু হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক শাহিন ইকবাল এবং গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোরশেদ।

উল্লেখ্য, গোপালগঞ্জ জেলায় ১ লাখ ৭৬ হাজার ৫৬০ শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। জেলার ৭টি স্থায়ী কেন্দ্র ও ১ হাজার ৬৭৬টি অস্থায়ী কেন্দ্রে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জঢাকা বিভাগঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধানমন্ত্রী
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