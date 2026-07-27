Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে র‍্যাবের অভিযানে প্রায় ৪ হাজার ইয়াবা বড়িসহ কারবারি আটক

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে র‍্যাবের অভিযানে প্রায় ৪ হাজার ইয়াবা বড়িসহ কারবারি আটক
গোপালগঞ্জে র‍্যাবের অভিযানে প্রায় ৪ হাজার ইয়াবা বড়িসহ কারবারি আটক। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ হাজার ইয়াবা বড়িসহ এক কারবারিকে আটক করেছে র‍্যাব-৬। আজ সোমবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে কোটালীপাড়া পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের থানারপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তির নাম সজীব মিয়া (৩৬)। তিনি ওই এলাকার মিরাজ মিয়ার ছেলে।

ভাটিয়াপাড়া ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার এস এম রেজাউল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সজীবকে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে থেকে ৩ হাজার ৯৫০টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার এবং মাদক কারবারের কাজে ব্যবহৃত একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

র‍্যাব কর্মকর্তা আরও জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোটালীপাড়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

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