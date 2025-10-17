গোপালগঞ্জে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জ সদরের চরপাথালিয়া এলাকায় আল আমিন মোল্লা (২০) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আল রাফি শেখ (১৯) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
নিহত আল আমিন মোল্লা গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চর পাথালিয়া গ্রামের লায়েব আলী মোল্লার ছেলে।
গ্রেপ্তার রাফি বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের আসলাম শেখের ছেলে।
এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আল আমিন একজন গাড়ির ড্রাইভার। সদর উপজেলার চরপাথালিয়া এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে দোলা পাম্পের পাশে একটি গ্যারেজে গাড়ির কাজ করানোর সময় মোবাইল ফোনে চার্জ দেওয়াকে কেন্দ্র করে আল রাফি শেখের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি হয়। কাজ শেষ করে রাত ১২টার পর বাড়ি ফেরার পথে আল রাফি শেখের নেতৃত্বে চার-পাঁচজন তাঁকে রাস্তায় আটকিয়ে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপায়। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত আল রাফি শেখকে হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত অন্যদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
