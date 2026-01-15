রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে লোহার পাইপ পড়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মগবাজার মোড়ে নির্মাণাধীন ভবন থেকে লোহার পাইপ মাথায় পড়ে তাইজুল ইসলাম (২০) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে বেলা দেড়টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী মো. আলতাফ হোসেন জানান, তাইজুলের বাড়ি কুড়িগ্রামের নাগেশ্বর থানার আকন্দপাড়া গ্রামে। তাঁরা মগবাজার মোড়ে এবিসি কোম্পানির নির্মাণাধীন ভবনে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিলেন। তাইজুল রাজমিস্ত্রির সহযোগী ছিলেন। আজ দুপুরে ১৩ তলা ভবনটির নিচে এক পাশে বালুর কাজ করছিলেন তিনি। এ সময় ভবনটির ছয়তলা থেকে সাটারিংয়ের লোহার পাইপ তাঁর মাথার ওপর পড়ে। এতে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।
লোহার পাইপটি কীভাবে নিচে পড়ল, সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানাতে পারেননি নিহত ব্যক্তির সহকর্মীরা।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
