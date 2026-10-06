Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০
টুঙ্গিপাড়ায় মোটরসাইকেলের পার্টস চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মোটরসাইকেলের পার্টস চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ইটের আঘাতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। তবে আহত কোনো ব্যক্তিই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যাননি। তাঁরা বিভিন্ন গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী বাসস্ট্যান্ডে উভয় পক্ষের লোকজন লাঠিসোঁটা ও ইট-পাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে টুঙ্গিপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়কে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

অভিযোগ আছে, দুই দিন আগে গিমাডাঙ্গা চরপাড়া গ্রামের রোমান শেখের মোটরসাইকেলের পার্টস চুরি করে গওহরডাঙা গ্রামের তুহিন ও হাসান। পরে আজ মঙ্গলবার ওই দুজনকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁরা শ্রীরামকান্দির লোকজনদের ডাকলে গওহরডাঙা ও শ্রীরামকান্দির লোকজন একত্রিত হয়ে গিমাডাঙ্গা গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরবর্তী সময়ে জননিরাপত্তায় সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

টুঙ্গিপাড়া থানার অফিসার ইন চার্জ মো. আয়ুব আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পরিস্থিতি এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কোনো পক্ষই এই প্রতিবেদন লেখার আগ পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ করেনি।

বিষয়:

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