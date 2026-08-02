গোপালগঞ্জে স্কুলছাত্রী ও যুবককে গাছে বেঁধে নির্যাতন: অভিযুক্ত নয়ন গোলদার আটক

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় স্কুলছাত্রী ও এক যুবককে গাছে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত নয়ন গোলদারকে আটক করেছে পুলিশ। কাশিয়ানী উপজেলার হাতিয়াড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নয়ন গোলদারকে আজ রোববার ভোরে পার্শ্ববর্তী মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলা থেকে আটক করা হয়।
কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার নাফিছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নির্যাতনের ঘটনার পর প্রধান অভিযুক্ত নয়ন গোলদার এলাকা থেকে পালিয়ে যান। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাশিয়ানী থানা পুলিশের একটি দল মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে কাশিয়ানী থানায় নিয়ে আসে।
নাফিছুর রহমান আরও জানান, ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী স্কুলছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ হয়েছে। তাঁদের মামলা দায়েরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মামলা দায়েরের পর ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গত ২৮ জুলাই দুপুরে উপজেলার হাতিয়াড়া ইউনিয়নের রাহুথড় উদয়ন বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক স্কুলছাত্রী ও এক যুবককে প্রকাশ্যে গাছের সঙ্গে বেঁধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে।
নির্যাতনের দৃশ্য ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার পর অপমান ও লোকলজ্জার কারণে অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রী বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়।
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