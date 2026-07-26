গোপালগঞ্জে বিলে মাছের পোনা অবমুক্ত ও বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন

গোপালগঞ্জের ডেমাকইড় বিলে মাছের পোনা অবমুক্ত ও জেকে পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজের আশপাশের এলাকায় গাছের চারা রোপণের উদ্বোধন করা হয়েছে। জেকে পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে সদর উপজেলার ডেমাকইড় এলাকায় অবস্থিত জেকে পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজসংলগ্ন এ বিলে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।
আজ রোববার দুপুরে এর উদ্বোধন করেন গোপালগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য কে এম বাবর।
এ দিন ওই বিলে ৫০০ কেজি দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় জেকে পলিমার ইন্ডাস্ট্রি এলাকায় এক হাজারটি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. আরিফ-উজ-জামান, পুলিশ সুপার মো. হাবীবুল্লাহ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কৌশিক আহমেদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দেবলা চক্রবর্তী, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আতাউর রহমান, গোপালগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম, জেকে পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল, জেনারেল ম্যানেজার সাঈফুল ইসলাম, ম্যানেজার (অ্যাডমিন) কুতুবুদ্দিন প্রমুখ।
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