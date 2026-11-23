গোপালগঞ্জে জনজীবনে ফিরছে স্বাভাবিক ছন্দ, বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল
গোপালগঞ্জে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে জনজীবন। আজ সোমবার (২৩ নভেম্বর) ভোর থেকেই জেলা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও এলাকায় যানবাহন চলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক ছিল। রাস্তায় মানুষের চলাচলও ছিল চোখে পড়ার মতো।
এ দিকে আওয়ামী লীগের ঘোষিত ২২ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজও গোপালগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে মিছিল করেছেন দলটির নেতা-কর্মী ও সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশের উপস্থিতি ও টহল কার্যক্রম দেখা গেছে।
বেলা ১১টার দিকে গোপালগঞ্জ শহরের হাসপাতাল এলাকা থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি পাচুরিয়া হয়ে শহরের লঞ্চঘাট এলাকায় গিয়ে পৌঁছায়। এ ছাড়া জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়াতেও আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মিছিল করেন।
এর আগে গতকাল রোববারও বেলা ১১টার পর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর ও সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মিছিল বের করেন দলটির নেতা-কর্মীরা। গতকাল সন্ধ্যার পর গোপালগঞ্জ শহরে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মোটরসাইকেল শোডাউন ও মিছিল করেন। মিছিলটি শহরের লঞ্চঘাট এলাকার ব্রিজের কাছে গিয়ে বেশকিছু সময় অবস্থান করে।
অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গতকাল মধ্যরাতে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, সদর উপজেলার বোরাশী ও কাঠি ইউনিয়নে বিজিবির টহর কার্যক্রম নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও এলাকাবাসীর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল বলে জানা গেছে। এ সময় কোনো রকম সংঘর্ষ বা নাশকতার ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
তবে বিজিবির অভিযানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।