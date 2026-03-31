Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে জনমনে আতঙ্ক, টুঙ্গিপাড়ায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ২১: ০৭
গ্রেপ্তার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান কবির হোসেন তালুকদার। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির মামলায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান কবির হোসেন তালুকদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে উপজেলার ডুমুরিয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া বাজারের চৌরঙ্গী থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে তাঁকে।

গ্রেপ্তার কবির হোসেন তালুকদার (৬০) উপজেলার ডুমুরিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। এ ছাড়া বর্তমান উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য তিনি। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন টুঙ্গিপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহফুজুর রহমান।

এসআই বলেন, গত বছরের ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রায়ের পর উপজেলার শিশুপার্কের পাশের সড়কে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ লাঠিসোঁটায় সজ্জিত হয়ে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি ও জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এ ঘটনায় গত ২০ নভেম্বর টুঙ্গিপাড়া থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনির হোসেন। মামলায় টুঙ্গিপাড়া উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান সোহানকে প্রধান আসামি করে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের মোট ২১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ২৫ জনকে আসামি করা হয়। সেই মামলার তদন্তে কবির হোসেন তালুকদারের সম্পৃক্ততা পাওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।



গোপালগঞ্জআগুনঢাকা বিভাগইউপি চেয়ারম্যানটুঙ্গিপাড়াজেলার খবরপ্রধানমন্ত্রীশেখ হাসিনা
