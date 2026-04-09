টঙ্গীতে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

গাজীপুরের টঙ্গীর বউবাজার লেভেল ক্রসিং এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত (৩৪) এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, আজ বৃহস্পতিবার সকালে জামালপুর থেকে ছেড়ে আসা কমলাপুরগামী যমুনা এক্সপ্রেস নামক ট্রেনে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে টঙ্গী রেলওয়ে ফাঁড়ি পুলিশের সদস্যরা লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। তাৎক্ষণিক ওই ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি।
টঙ্গী রেলওয়ে ফাঁড়ি পুলিশের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রহিমা বেগম বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছি। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
