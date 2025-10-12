Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গাজীপুর

শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা, স্বজনদের সঙ্গে মরদেহ খোঁজেন অভিযুক্ত তরুণ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
মো. সোহাগ। ছবি: সংগৃহীত
মো. সোহাগ। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে ৯ বছরের একটি ছেলেশিশুকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মো. সোহাগ (১৯) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ বলছে, গ্রেপ্তার সোহাগ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শিশুটিকে ধর্ষণ ও হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। এমনকি তিনি স্বাভাবিকভাবে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ জঙ্গল থেকে খুঁজে বের করে দেন।

আজ রোববার বিকেলে গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেরাজুল ইসলাম শ্রীপুর থানায় সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান। গ্রেপ্তার তরুণকে পুলিশ আদালতে হাজির করেছে।

এর আগে গতকাল শনিবার রাতে নিখোঁজের ৯ ঘণ্টা পর গভীর জঙ্গল থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ওই রাতেই সন্দেহভাজন হিসেবে সোহাগকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিহত শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিল।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, গতকাল রাতে গভীর জঙ্গল থেকে একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে তার স্বজনদের অভিযোগের ভিত্তিতে সোহাগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আব্দুল বারিক আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত সোহাগ শিশুটিকে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন। শিশুটি তাঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা মা-বাবাকে বলে দেবে জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি শিশুটিকে শ্বাসরোধে হত্যা করে মরদেহ জঙ্গলে ফেলে আসেন। গ্রেপ্তার তরুণ প্রাথমিকভাবে হত্যার দায় স্বীকার করেছেন। তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)ধর্ষণগ্রেপ্তারঢাকাজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

লন্ডনে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছিলেন রোজিনা

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

অবৈধ ভাটা বন্ধ না হলে উপদেষ্টা রিজওয়ানাকে চেয়ারে রাখব না: হুঁশিয়ারি এনসিপি নেতার

অবৈধ ভাটা বন্ধ না হলে উপদেষ্টা রিজওয়ানাকে চেয়ারে রাখব না: হুঁশিয়ারি এনসিপি নেতার

বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত ছাড়াল ৮ হাজার

বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত ছাড়াল ৮ হাজার

শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা, স্বজনদের সঙ্গে মরদেহ খোঁজেন অভিযুক্ত তরুণ

শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা, স্বজনদের সঙ্গে মরদেহ খোঁজেন অভিযুক্ত তরুণ

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ফেরত আসা ১৬ জনকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ফেরত আসা ১৬ জনকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর