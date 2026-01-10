Ajker Patrika

শ্রীপুরে ভাঙারি ব্যবসার আড়ালে অস্ত্র ব্যবসা, যৌথ অভিযানে অস্ত্র-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গতকাল রাতে শ্রীপুর উপজেলার মাওনা বাজারের পিয়ার আলী কলেজ এলাকা থেকে অস্ত্রসহ যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের শ্রীপুরে ভাঙারি ব্যবসার আড়ালে অবৈধ অস্ত্র ভাড়ার অভিযোগে আকাশ (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও একটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাতে শ্রীপুর উপজেলার মাওনা বাজারের পিয়ার আলী কলেজ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গাজীপুরের পোড়াবাড়ী র‍্যাব ক্যাম্পের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাফিস জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, মাওনা বাজার এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে একদল দুষ্কৃতকারী। এই তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও একটি গুলিসহ আকাশকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নাফিস বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, গ্রেপ্তার আকাশ ভাঙারি ব্যবসার আড়ালে অবৈধ অস্ত্র ভাড়া দেওয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে বিভিন্ন অপরাধে ব্যবহারের জন্য সেগুলো ভাড়া দিতেন। অভিযানে তাঁর ভাঙারি দোকানের একটি ড্রামের নিচ থেকে লোড অবস্থায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব কর্মকর্তা নাফিস জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, আকাশের বিরুদ্ধে আগে অস্ত্র ও হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে এবং তিনি বর্তমানে একটি মামলায় জামিনে ছিলেন। অস্ত্র সংগ্রহের উৎস ও ব্যবহারের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে তাঁকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে গোয়েন্দা নজরদারি ও বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান র‍্যাবের এই কর্মকর্তা। এই ঘটনায় পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

গুলিগাজীপুরউদ্ধারশ্রীপুর (গাজীপুর)ঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারজেলার খবরযৌথ বাহিনী
