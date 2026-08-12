শ্রীপুরে ইঞ্জিন বিকল, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর গন্তব্যের পথে বলাকা কমিউটার

সকাল ৭টার দিকে ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষায় ছিলেন যাত্রীরা। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর বদলে ইঞ্জিনের যান্ত্রিক ত্রুটিতে সাড়ে চার ঘণ্টারও বেশি সময় আটকে থাকতে হলো তাদের। গাজীপুরের শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনে বলাকা কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে শত শত যাত্রী চরম দুর্ভোগে পড়েন। পরে ঢাকা থেকে বিকল্প ইঞ্জিন এনে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ বিলম্বের কারণে অনেক যাত্রী বাধ্য হয়ে বিকল্প পথে রওনা হন।
ভুক্তভোগী যাত্রী ও স্টেশন কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা জারিয়াগামী বলাকা কমিউটার ট্রেনটি সকাল ৭টার দিকে শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছায়। পরে ট্রেনটি পরবর্তী স্টেশন সাতখামাইরের উদ্দেশ্যে রওনা হলে সেখানে গিয়ে ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়।
সাতখামাইর রেলওয়ে স্টেশনটি বর্তমানে বন্ধ থাকায় বিকল ট্রেনটিকে পেছনের দিকে টেনে শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনে ফিরিয়ে আনা হয়। এতে ট্রেনের শত শত যাত্রী আটকা পড়েন। বিশেষ করে জারিয়াগামী দূরপাল্লার যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।
শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনের কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টার শামিমা জাহান জানান, সকাল ৭টার দিকে বলাকা কমিউটার ট্রেনটি শ্রীপুর স্টেশনে আসে। এরপর সাতখামাইর স্টেশনের কাছে গিয়ে ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে ট্রেনটিকে আবার শ্রীপুরে ফিরিয়ে আনা হয়।
তিনি আরও জানান, বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। পরে ঢাকা থেকে একটি বিকল্প ইঞ্জিন আনা হয়। দীর্ঘ সাড়ে চার ঘণ্টা পর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ট্রেনটি আবার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে শ্রীপুর স্টেশন ছেড়ে যায়।
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