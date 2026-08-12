Ajker Patrika
En
চাঁদপুর

কাঁচা মাংসের সঙ্গে রান্না করা মাংস সংরক্ষণ, দুই প্রতিষ্ঠানের জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
কাঁচা মাংসের সঙ্গে রান্না করা মাংস সংরক্ষণ, দুই প্রতিষ্ঠানের জরিমানা
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাসি ও রান্না করা মাংস কাঁচা মাংসের সঙ্গে সংরক্ষণ এবং মূল্য তালিকা না রেখে নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রির অপরাধে আজ বুধবার দুপুরে চাঁদপুরের কোর্ট স্টেশন এলাকা ও লঞ্চঘাটের দুই প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।

ঢাকা হোটেলে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা রান্না করা মাংস সংরক্ষণ করা হচ্ছিল কাঁচা মাংসের সঙ্গে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা হোটেলে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা রান্না করা মাংস সংরক্ষণ করা হচ্ছিল কাঁচা মাংসের সঙ্গে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরানের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়। তিনি বলেন, কোর্ট স্টেশন এলাকার মেসার্স ঢাকা হোটেলে বাসি গ্রিল, চাপ ও রান্না করা মাংস বিক্রির জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছিল কাঁচা মাংসের সঙ্গে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া চাঁদপুর লঞ্চঘাটে আব এ জম জম-৭ লঞ্চের ক্যান্টিনে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বোতলজাত পানি ও চিপস বিক্রির অভিযোগ পাওয়া যায়। এ অপরাধে ক্যান্টিনের ম্যানেজার মো. নজরুলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে আরোপ করা মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানার অর্থ সংশ্লিষ্টরা তাৎক্ষণিকভাবে স্বেচ্ছায় পরিশোধ করেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম না করার অঙ্গীকার করেন তারা।

অভিযানে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দল এবং জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. নজরুল ইসলাম সার্বিক সহযোগিতা করেন।

ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা ও বাজারে অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান আব্দুল্লাহ আল ইমরান।

বিষয়:

চাঁদপুরঅভিযানঅভিযোগজরিমানাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত