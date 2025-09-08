Ajker Patrika
সারা দেশ

শ্রীপুরে র‍্যাব সদস্য অবরুদ্ধ: ১৭২ জনের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ১৪

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। ছবি: আজকের পত্রিকা
১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যাওয়া র‍্যাব সদস্যদের অবরুদ্ধ করে মারধর, গাড়ি ভাঙচুর ও আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় ১৭২ জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনসহ পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় নারীসহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

আজ সোমবার দুপুরে শ্রীপুর থানায় দুটি মামলা দায়ের করেন র‍্যাব-১ উত্তরা অফিসের ওয়ারেন্ট অফিসার মো. জাফর ইকবাল।

হামলায় আহত র‍্যাব সদস্যরা হলেন সোহাগ হোসেন (২৮), গোলাম মোর্শেদ (২৭), সোহবান আলী (৪০) ও মাহবুব (২৮)।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শাখাওয়াত হোসেন (২৩), সাব্বির হোসেন (২০), মাহমুদুল হাসান (২৫), আরাফাত হোসেন আকিব (২৩), শফিজুল হক (২৮), মো. সাগর (২৩), মো. মাসুদ (৪৮), মোফাজ্জল (২৭), মো. মারুফ (১৮), শাহজাহান (৪২), আবুবক্কর সিদ্দিক (২৫), সাহেব আলী (৫৫), মোছা. আঞ্জুমান (২১) ও মোছা. স্মৃতি (২৮)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার বিকেলে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র থাকার তথ্যে র‍্যাব-১-এর একটি দল উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরামা চৌরাস্তা এলাকায় মোশাররফ হোসেনের দোকানে তল্লাশি করে। এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল পায় তারা। র‍্যাব মোশাররফ হোসেনকে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তোলে। এর পরপরই অভিযুক্তরা আশপাশের মানুষকে জড়ো করে র‍্যাবের দুটি গাড়ি অবরুদ্ধ করে এবং মারধর করে ছিনিয়ে নেয় মোশাররফকে। দফায় দফায় হামলা চালিয়ে র‍্যাবের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ সময় র‍্যাবের চার সদস্য আহত হন। পরে পুলিশ, র‍্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে র‍্যাব সদস্যদের উদ্ধার করেন।

ঘটনার পরপরই রাতভর অভিযান পরিচালনা করে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, র‍্যাব সদস্যদের অবরুদ্ধ রেখে ও মারধর করে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। একটি বিদেশি পিস্তল ও ১৪ জন আসামিকে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে। আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে কাজ করছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, গতকাল রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরমা এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারে গিয়ে অবরুদ্ধ হয় র‍্যাব-১-এর ১৫ সদস্যের একটি দল। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের অতিরিক্ত সদস্য গিয়ে তাদের উদ্ধার করেন।

