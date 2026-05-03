বিরোধী দলকে কথা বলতে দিতে হবে: ড. মঈন খান

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
টঙ্গীর গুশুলিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের নবীনবরণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

একদলীয় বাকশাল কায়েম নয়, বিরোধী দলকে কথা বলতে দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান এমপি।

মঈন খান বলেন, বিরোধী দলকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। একদলীয় বাকশালের কায়েম নয়, গণতন্ত্রের এটাই পরিবেশ। বিরোধী দলকে কথা বলতে দিতে হবে।

আজ রোববার গাজীপুরের টঙ্গীর গুশুলিয়া এলাকায় ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ২৭তম ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. আবদুল মঈন খান বলেন, ‘আমরা যে কথা বলি, সেটা যেন বাস্তবধর্মী ও যুক্তিতর্কের কথা হয় সংসদে, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। আবেগ দিয়ে কথা বললে সেটা হয়তো সংসদের ভাষায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না।’ ‎

‎মেডিকেল কলেজটিতে এ বছর দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ১৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। পরে নবাগত শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে ও অ্যাপ্রোন পরিয়ে বরণ করা হয়। এ সময় নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন চিকিৎসক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠান শেষে মঈন খান ক্যাম্পাসে একটি নিমগাছের চারা রোপণ করেন। এ সময় মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

