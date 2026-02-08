Ajker Patrika
ঢাকা

স্ত্রীসহ এনএসআইয়ের সাবেক অতিরিক্ত পরিচালক আজিজুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের (এনএসআই) অতিরিক্ত পরিচালক আজিজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী আমাতুছ ছামীরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ রোববার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে উল্লেখ করে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক এস এম মামুনুর রশীদ।

আবেদনে বলা হয়েছে, এনএসআইয়ের অতিরিক্ত পরিচালক আজিজুর রহমানের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ পাচার এবং নিজের ও স্ত্রীর নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, আজিজুর রহমান সস্ত্রীক যেকোনো সময় দেশ ছেড়ে পালিয়ে বিদেশে অবস্থান নিতে পারেন। অনুসন্ধানকালে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা না গেলে অভিযোগ প্রমাণ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এ জন্য আজিজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী আমাতুছ ছামীরের বিদেশ গমন রহিত করা প্রয়োজন।

বিষয়:

দুর্নীতিগোয়েন্দা পুলিশজাতীয় পরিচয়পত্রনিরাপত্তাদেশআদালতদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)এনএসআইনিষেধাজ্ঞা
