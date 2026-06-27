Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যু
নিহত শিশুর পরিবারের আহাজারি। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পুলক বর্মা নামে এক শিশু মারা গেছে। শনিবার (২৭ জুন) ভোররাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। শিশুর বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়া এলাকায়।

গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক সালাম সরকার জানান, ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত পুলক বর্মাকে ২৬ জুন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

একপর্যায়ে শনিবার ভোররাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুলকের মৃত্যু হয়। তার বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়া এলাকায়।

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