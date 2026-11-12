গাজীপুরে কারখানায় আগুন, পাঁচ ইউনিটের দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

গাজীপুরে কারখানায় আগুন, পাঁচ ইউনিটের দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে
গাজীপুর মহানগরের নাওজোড়-কড্ডা এলাকায় একটি কারখানায় লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস। এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও সূত্রপাতের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কারখানাটির পাঁচতলা ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, খবর পেয়ে গাজীপুর চৌরাস্তা মডার্ন ফায়ার স্টেশনের তিনটি ও কোনাবাড়ী ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে পাঁচটি ইউনিটের প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।