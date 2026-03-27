গাজীপুরে ময়লার স্তূপে মিলল মানুষের কঙ্কাল

গাজীপুরের গাছায় ময়লার স্তূপ থেকে মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার গাছার কামরজুড়ি এলাকায় ময়লার স্তূপ থেকে ওই কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো গাজীপুরে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে এলাকার একটি ময়লার স্তূপে মাথার খুলি, মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের হাড় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশে খবর পাঠানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ কঙ্কালগুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কঙ্কালগুলো অজ্ঞাত কোনো শিশুর বলে ধারণা করছে পুলিশ।
এ বিষয়ে গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওহিদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, কঙ্কালটির লিঙ্গ ও পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। ফরেনসিক রিপোর্ট পেলে বিস্তারিত জানা যাবে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।
মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে সুধীর বিশ্বাস (৫০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) সকালে পৌর শহরের আলালপুর রেললাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
ছেলের বিরুদ্ধে গরু চুরির অভিযোগ তুলে মা-বাবাকে মারধর এবং অপমান সইতে না পেরে গৃহবধূর আত্মহত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। জামালপুর সদর থানায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এই মামলা করেন মারা যাওয়া নারীর ছেলে সজীব। এতে ১০ জনকে আসামি করা হয়। মামলার পর সদর থানা-পুলিশ রাতেই১৯ মিনিট আগে
বরগুনায় আমতলীতে সোহাগ হাওলাদার নামের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। ভুক্তভোগীর স্ত্রী তানজিলা আক্তারের দাবি, মাদক কারবারিতে বাধা দেওয়ায় তাঁর স্বামীকে কুপিয়ে জখম করেছেন স্থানীয় অমিত মৃধা ও শিমুল মৃধা নামের দুই ভাই ও তাঁদের লোকজন।২২ মিনিট আগে
যশোর-নড়াইল মহাসড়কে একটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে বাসের যাত্রীরা অক্ষত রয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে মহাসড়কের ফতেপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে