Ajker Patrika
গাজীপুর

অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছিল জাল নোট, র‍্যাবের অভিযানে আটক ৩

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছিল জাল নোট, র‍্যাবের অভিযানে আটক ৩

গাজীপুরের টঙ্গীতে জাল নোট তৈরির একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করেছে র‍্যাব-১। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে টঙ্গীর বনমালা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় এই অভিযান চালানো হয়। ওই বাসায় দীর্ঘদিন ধরে জাল টাকা তৈরির কাজ চলছিল।

র‍্যাব জানায়, একটি চক্র জাল নোটগুলো অনলাইনে বিক্রি করে আসছিল। এর সূত্র ধরে গতকাল দিবাগত রাতে ওই জাল নোট তৈরির কারখানায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের জাল নোট, নোট ছাপানোর সরঞ্জাম, প্রিন্টার, স্ক্যানার, বিশেষ কাগজ, কালি, ল্যাপটপ ও কয়েকটি কম্পিউটার জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা র‍্যাবের কাছে জাল নোট সরবরাহের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে আটক হওয়া ওই তিনজনের নাম প্রকাশ করেনি র‍্যাব।

র‍্যাব-১-এর গাজীপুর পোড়াবাড়ী ক্যাম্প কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মো. নাফিজ বিন জামাল বলেন, ‘এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জাল টাকা তৈরি চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

গাজীপুরআটকটঙ্গীঢাকা বিভাগজাল টাকাঢাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করলে বাংলাদেশকে ডাকতে পারে আইসিসি

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: লুঙ্গির সঙ্গে টাই পরার সৃজনশীলতা দেখাবেন না, সারপ্রাইজ গিফট পাবেন

গোসল ফরজ হয় যেসব কারণে

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

শান্তিনগরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর আবারও ডিম নিক্ষেপ

শান্তিনগরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর আবারও ডিম নিক্ষেপ

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

মৌসুমীর সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনে যা বললেন ওমর সানী

মৌসুমীর সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনে যা বললেন ওমর সানী

সম্পর্কিত

এসি ল্যান্ড কার্যালয়ে ঢুকে হম্বিতম্বি, যুবককে দেড় বছর কারাদণ্ড

এসি ল্যান্ড কার্যালয়ে ঢুকে হম্বিতম্বি, যুবককে দেড় বছর কারাদণ্ড

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

নওগাঁয় টয়লেটের সেপটিক ট্যাংকে অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মরদেহ

নওগাঁয় টয়লেটের সেপটিক ট্যাংকে অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মরদেহ

পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হলে পরিণতি খুব খারাপ হবে: ইসি সানাউল্লাহ

পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হলে পরিণতি খুব খারাপ হবে: ইসি সানাউল্লাহ