গাজীপুরের টঙ্গীতে জাল নোট তৈরির একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করেছে র্যাব-১। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে টঙ্গীর বনমালা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় এই অভিযান চালানো হয়। ওই বাসায় দীর্ঘদিন ধরে জাল টাকা তৈরির কাজ চলছিল।
র্যাব জানায়, একটি চক্র জাল নোটগুলো অনলাইনে বিক্রি করে আসছিল। এর সূত্র ধরে গতকাল দিবাগত রাতে ওই জাল নোট তৈরির কারখানায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের জাল নোট, নোট ছাপানোর সরঞ্জাম, প্রিন্টার, স্ক্যানার, বিশেষ কাগজ, কালি, ল্যাপটপ ও কয়েকটি কম্পিউটার জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা র্যাবের কাছে জাল নোট সরবরাহের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে আটক হওয়া ওই তিনজনের নাম প্রকাশ করেনি র্যাব।
র্যাব-১-এর গাজীপুর পোড়াবাড়ী ক্যাম্প কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মো. নাফিজ বিন জামাল বলেন, ‘এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জাল টাকা তৈরি চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনারের (এসি ল্যান্ড) কার্যালয়ে ঢুকে হম্বিতম্বি ও হুমকি দেওয়ার অপরাধে এক যুবককে দেড় বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকের নাম নাইম আহমেদ (২৫)। তিনি পুঠিয়ার মাহেন্দ্রা গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে।৭ মিনিট আগে
ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস—বললেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন আম্মার। আজ মঙ্গলবার তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা বলেন।১৬ মিনিট আগে
নওগাঁয় একটি বাড়ির টয়লেটের সেপটিক ট্যাংক থেকে অজ্ঞাত এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে সদর উপজেলার শিকারপুর ইউনিয়নের বিলভবানীপুর (পূর্বপাড়া) গ্রামের মনতাসুর রহমানের বাড়ির টয়লেটের সেপটিক ট্যাংক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।২৫ মিনিট আগে
নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারও পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হলে এর পরিণতি খুব খারাপ হবে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, ‘নিরপেক্ষতার প্রশ্নে সামান্যতম কোনো বিচ্যুতি নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবে না।২৫ মিনিট আগে