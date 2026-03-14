রাজবাড়ীতে বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ এক ব্যক্তি আটক

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
পিস্তল ও গুলিসহ আটক নুর মোহাম্মদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ থেকে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ শনিবার (১৪ মার্চ) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের বাংলাদেশ হ্যাচারি এলাকার ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক থেকে তাঁকে আটক করা হয় বলে জানান জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মফিজুল ইসলাম।

আটক ব্যক্তির নাম নুর মোহাম্মদ (৫২)। তিনি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার বাংলাবাজার গ্রামের আনোয়ার ব্যাপারীর ছেলে।

গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মফিজুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল দৌলতদিয়ার বাংলাদেশ হ্যাচারি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা দৌলতদিয়াগামী একটি লোকাল পরিবহনে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির একপর্যায়ে নুর মোহাম্মদকে আটক করা হয়। পরে তাঁর কাছে থাকা কালো রংয়ের ব্যাগ তল্লাশি করে একটি বিদেশি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন ও ৪ রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়।

ওসি মফিজুল ইসলাম আরও জানান, আটক হওয়া ব্যক্তি অস্ত্র কারবারি। অস্ত্রগুলো ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

