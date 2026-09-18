Ajker Patrika
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গাজীপুর

ঢাকা-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে ডাম্প ট্রাক-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৫

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
ঢাকা-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে ডাম্প ট্রাক-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৫
আহতদের উদ্ধার করে কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ঢাকা-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে ডাম্প ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ও আহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে কাপাসিয়া উপজেলার টোক ইউনিয়নের বীরউজলী বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাজীপুর থেকে যাত্রী নিয়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা কিশোরগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। বীরউজলী বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ডাম্প ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সিএনজিচালিত অটোরিকশাটিতে চালকসহ মোট ছয়জন ছিলেন। আহতদের উদ্ধার করে কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

কাপাসিয়া থানার টোক তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এ ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে।’

কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সামিয়া হক বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় অন্তত পাঁচজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জগাজীপুরঅটোরিকশাঢাকা বিভাগযাত্রী
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