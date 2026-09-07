Ajker Patrika
En
গাজীপুর

ফেসবুকে সরকারকে কটূক্তি: তরুণের জামিন নামঞ্জুর

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
ফেসবুকে সরকারকে কটূক্তি: তরুণের জামিন নামঞ্জুর
সিফাত আব্দুল্লাহ। ফাইল ছবি

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আসার দাবি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভিডিও বার্তায় সরকারকে কটূক্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার গাজীপুরের তরুণ সিফাত আব্দুল্লাহর জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। এর আগে তাঁকে আটকের পর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলায় কারাগারে পাঠায় জিএমপির গাছা থানা-পুলিশ।

আজ সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে গাজীপুর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ৫-এর বিচারক মো. রাকিবুল ইসলামের আদালত শুনানি শেষে এ রায় দেন। আদালতে আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট রাশেদুল ইসলাম রবি ও রাষ্ট্র পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট সিদ্দিকুর রহমান।

অভিযুক্ত সিফাত আব্দুল্লাহর পিতার নাম মো. সেকান্দার আলী। গাজীপুর মহানগরীর ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে টিনের মসজিদ এলাকার বাসিন্দা।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সিদ্দিকুর রহমান বলেন, গ্রেপ্তার সিফাত আব্দুল্লাহ নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে আঁতাত করে বিভিন্ন জায়গায় ঝটিকা মিছিল-সভা করার মদদ দাতা। পুলিশ তাঁর বিষয়ে তদন্ত করে এগুলোর প্রমাণ পেয়েছে। বিষয়গুলো আদালতকে বোঝানোর পর তাঁর জামিন নামঞ্জুর করেন।

সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রিমান্ড আবেদনের সময় শেষ হয়নি। পুলিশ চাইলে যেকোনো সময় রিমান্ড আবেদন করতে পারে।

আসামি পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট রাশেদুল ইসলাম রবি বলেন, সরকারের হীন প্রচেষ্টার কারণে জামিন নামঞ্জুর হয়েছে। সিফাতকে আটকের পর পুলিশের বক্তব্য ছিল, তাঁকে সরকারপ্রধানকে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য গালাগাল করার জন্য আটক করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বের একটি সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। তা একজন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। আদালতকে বিষয়টি পুরোপুরি বোঝানোর পরও বিচারক জামিন নামঞ্জুর করেছেন।

ফেসবুকে সরকারকে কটূক্তি: সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সেই তরুণ কারাগারেফেসবুকে সরকারকে কটূক্তি: সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সেই তরুণ কারাগারে

গত শুক্রবার দুপুরে সিফাত আব্দুল্লাহকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) গাছা থানা-পুলিশ তাঁকে আটক করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিফাত আব্দুল্লাহ বেশ কিছুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন আপত্তিকর বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সর্বশেষ গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল: ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তির অভিযোগে তরুণকে আটকঅতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল: ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তির অভিযোগে তরুণকে আটক

১ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে সরকারপ্রধানসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। ভিডিওতে সিফাত দাবি করেন, চলতি মাসে তাঁর বাসায় চার হাজার টাকা ও আগের মাসে পাঁচ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল এসেছে। তিনি এসব বিলকে অতিরিক্ত দাবি করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকটসহ দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও মন্তব্য করেন।

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগফেসবুকবিদ্যুৎ বিলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত