Ajker Patrika
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গাজীপুর

কালিয়াকৈরে কিশোরীকে গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
কালিয়াকৈরে কিশোরীকে গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর পৌরসভা এলাকায় এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে নীলু ড্রাইভার নামে এক বাড়ির কেয়ারটেকারের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি পলাতক রয়েছেন। গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কালিয়াকৈর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী ও অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, নীলফামারী জেলার শফিকুল ইসলাম তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র মেয়েকে নিয়ে ওই এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। ওই দম্পতি স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। তাঁদের ১২ বছর বয়সী মেয়ে স্থানীয় একটি মাদরাসায় পড়াশোনা করে। গতকাল বুধবার সকালে তাঁরা কর্মস্থলে যান এবং কিশোরী মাদরাসায় যায়। দুপুরে মাদরাসা থেকে বাসায় ফেরে ওই কিশোরী। এ সময় বাড়ির কেয়ারটেকার নীলু ড্রাইভার ঘরে ঢুকেন। পরে দরজা বন্ধ করে গামছা দিয়ে কিশোরীর মুখ বেঁধে তাকে ধর্ষণ করেন। এরপর অচেতন অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যান নীলু ড্রাইভার।

বিকেলে কারখানা থেকে ফিরে কিশোরীর মা মেয়েকে অচেতন ও বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে ভুক্তভোগী কিশোরীকে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সহিদুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় মামলা নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

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