খাল খনন কর্মসূচি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে: নুরুল হক

খাল খনন কর্মসূচি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে বলে জানান গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাজীপুরের টঙ্গীতে গণঅধিকার পরিষদের রাজনৈতিক কর্মশালা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল হক নুর বলেন, বিগত ১৭ বছর দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যে নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে রাজনীতি করেছে, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বর্তমান সরকার দায়িত্ব পেয়ে বড় বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে।
দেশে খাল খননের পরিকল্পনা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে কাবিখা প্রকল্পে আরও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনা রয়েছে।
এ সময় গাজীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য এম মঞ্জুরুল করিম রনি, গণঅধিকার পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান খান, টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গাজী সালাহউদ্দিন, গণঅধিকার পরিষদের টঙ্গী পূর্ব থানার সভাপতি মোশতাক সরকার টুটুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
